Израиль тайно вывез своих дипломатов из ОАЭ

Израиль провёл секретную миссию по эвакуации своих дипломатических работников из ОАЭ, опасаясь угроз Ирана после начала конфронтации. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Times of Israel.

Как утверждается в статье, иранская сторона якобы уже предпринимала две попытки атаковать сотрудников дипмиссии Израиля. На данный момент часть работников посольства уже находится за пределами ОАЭ. На месте остаются лишь те дипломаты, которые исполняют критичеки важные функции.