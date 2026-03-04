Владимир Путин
Пятый аэропорт России экстренно ввёл план «‎Ковёр»

Аэропорт Перми экстренно ограничил приём и отправку самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

В аэропорту Перми введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. Меры действуют в воздушной гавани Большое Савино, сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Информация о возобновлении работы воздушной гавани в штатном режиме будет опубликована дополнительно.

Ещё в четырёх аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

Ранее ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани и Чебоксар. Об отмене ограничений и возобновлении рейсов пассажирам сообщат дополнительно. Всего же за утро «Ковёр» вводили уже в пяти аэропортах.

