4 марта, 08:22

По всей России разносился вой сирен из-за проверки МЧС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / trainman111

По всей территории России прошла проверка работы систем оповещения населения. В городах разносился вой сирен, также сигнал транслировали по телевидению и радио. Первым проверку прошёл Дальний Восток, где сирены включились в 10:00 по местному времени.

«Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдёт в субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — ранее предупредили в МЧС РФ.

Граждан просили не поддаваться панике — учения проходят в плановом режиме. Предыдущее тестирование систем оповещения проводилось осенью 2025 года.

В Орловской области объявлена опасность атаки БПЛА

Ранее в МЧС сообщали, что при звуке сирены необходимо сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать официальное сообщение.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
