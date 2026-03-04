Родные жертвы «слишком красивой» серийной убийцы из Сеула негодуют, пока фанаты требуют её отпустить

Родственники одного из погибших от руки 22-летней жительницы Сеула, задержанной по подозрению в серийных отравлениях мужчин, выступили с публичным заявлением. Они настаивают, что силовики могли предотвратить последния преступления южнокорейской отравительницы, рассказывает издание Nocutnews.

По словам адвоката семьи, к началу февраля полиция уже смогла установить личность подозреваемой по камерам наблюдения, однако задержание не произошло вовремя. Родные считают, что при более ранних действиях правоохранителей второй жертвы могло бы не быть. Первый тревожный сигнал поступил 29 января 2026 года. Сотрудник гостиницы с почасовой оплатой в северном районе столицы Канбук вызвал полицию, когда не смог разбудить постояльца. Прибывшие медики констатировали смерть парня 20 лет.

Через 12 дней похожий случай произошёл в другой гостинице того же района. После этого эпизода следователи установили личность подозреваемой и задержали её вечером того же дня. Примерно за полчаса до ареста девушка опубликовала в социальной сети очередное селфи.

На допросе Ким признала, что давала мужчинам седативные препараты. По её словам, между ними возникали разногласия, и она лишь хотела, чтобы они уснули. Сначала ей предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении закона об обороте наркотических средств, однако позже дело переквалифицировали на убийство.

Расследование показало, что подобные эпизоды могли происходить и раньше. По данным следствия, 14 декабря 2025 года Ким предложила своему бойфренду, 20-летнему юноше, напиток «от усталости». Через 20 минут он потерял сознание в кафе в пригороде Сеула и пришёл в себя только спустя два дня. В начале января молодой человек подал заявление в полицию.

Криминолог О Юнсон считает, что на этом этапе подозреваемая фактически проверяла действие препарата. Позднее, как установили следователи, девушка искала информацию о сочетании снотворных средств с алкоголем и узнала, что такая комбинация может привести к смерти. Профессор криминальной психологии университета Кенги Ли Сучжон полагает, что активность Ким в социальных сетях вряд ли была связана с депрессией. Ким отчислили из школы, работы не было, в соцсетях — ежедневные однотипные селфи. По её мнению, лёгкость контактов с незнакомыми людьми может указывать на возможное биполярное расстройство.

Сейчас полиция анализирует контакты подозреваемой и проверяет другие возможные эпизоды. Следователи ищут мужчин, которые могли терять сознание после встреч с ней или получали сообщение: «Ты заснул, ухожу первой».

Тем временем в соцсетях разгорелся скандал. Пользователи требуют её освободить, указывая, что она «слишком красива, чтобы сидеть в тюрьме». После задержания число её подписчиков выросло в 45 раз. Её армия фанатов настаивает, что она «слишком красива для тюрьмы».

