Верховный суд отменил приговор россиянке за избиение бывшего мужа для защиты сына

Верховный суд РФ встал на сторону женщины из Ставропольского края, которую нижестоящая инстанция осудила за попытку защититься от нападения бывшего мужа. Приговор в отношении россиянки был отменён, сказано вс базе суда.

«Приговор мирового судьи г. Георгиевска Георгиевского района Ставропольского края в отношении Андриенко Анастасии Алексеевны отменить и прекратить производство по данному уголовному делу за отсутствием в деянии Андриенко А. А. состава преступления. Признать за Андриенко А. А. право на реабилитацию», — указано в тексте.

Инцидент произошёл в 2020 году. Андриенко приехала за ребёнком в детский сад Георгиевска. К ней подошёл бывший муж и начал вести себя агрессивно. Мужчина попытался забрать у неё из рук маленького сына. По его словам, бывшая супруга разозлилась и ударила его по голове, что якобы привело к черепно-мозговой травме. Мировой судья осудил «нарушительницу» за причинение лёгкого вреда здоровью и наложил штраф в 5 тысяч рублей.

Андриенко дошла до Верховного суда с целью оправдать себя. Как было установлено, в деле отсутствует документ экспертизы, подтверждающий, что мужчина получил травму именно от руки экс-супруги, а не ранее. По словам очевидцев, женщина лишь защищалась и пыталась оттолкнуть агрессора и не наносила ему удары по голове. Мужчина вырвал сына из её рук и бросил его под колеса припаркованной машины, а потом начал избивать бывшую жену. Та же отбивалась. Верховный суд оправдал Андриенко, подчеркнув, что мировой судья не установил всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что директор московского центра лечения алкоголизма Сергей Спирин попал в скандал: после четырёхдневного запоя вместе с женой он жестоко избил свою 78-летнюю мать. Женщину госпитализировали с ушибами головы и спины.