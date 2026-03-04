Три подростка раскрыли диверсантов и сорвали серию терактов в Калужской области

В Калужской области трое молодых людей предотвратили серию терактов после того, как случайно узнали о планах преступников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского округа.

В Калужской области трое молодых людей предотвратили серию терактов. Видео © VK / Администрация Кировского муниципального округа

Злоумышленники подожгли вышку сотовой связи, а когда ребята их нашли, начали рассказывать о следующих поджогах по заданию украинских спецслужб. Диверсанты предлагали молодым людям взятку за молчание, но те отказались и сразу позвонили в полицию.

Благодаря бдительности парней удалось предотвратить новые преступления.

Ранее Life.ru рассказывал, как Федеральная служба безопасности предотвратили в Екатеринбурге теракт против главы одного из ведущих оборонно-промышленных предприятий Свердловской области. В результате был задержан гражданин РФ, получивший задание от украинских кураторов.