Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 08:48

Три подростка раскрыли диверсантов и сорвали серию терактов в Калужской области

Обложка © VK / Администрация Кировского муниципального округа

Обложка © VK / Администрация Кировского муниципального округа

В Калужской области трое молодых людей предотвратили серию терактов после того, как случайно узнали о планах преступников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского округа.

В Калужской области трое молодых людей предотвратили серию терактов. Видео © VK / Администрация Кировского муниципального округа

Злоумышленники подожгли вышку сотовой связи, а когда ребята их нашли, начали рассказывать о следующих поджогах по заданию украинских спецслужб. Диверсанты предлагали молодым людям взятку за молчание, но те отказались и сразу позвонили в полицию.

«Ребята узнали от злоумышленников, что те по заказу украинских спецслужб подожгли вышку сотовой связи на улице Гоголя, и стали свидетелями того, как преступники рассказали о планах следующих поджогов. Очевидцам предложили взятку за молчание, но они не поддались на уговоры и сразу сообщили в полицию», — говорится в сообщении.

Благодаря бдительности парней удалось предотвратить новые преступления.

Смертник поневоле: Появилось видео страшной гибели террориста от рук киевского куратора
Смертник поневоле: Появилось видео страшной гибели террориста от рук киевского куратора

Ранее Life.ru рассказывал, как Федеральная служба безопасности предотвратили в Екатеринбурге теракт против главы одного из ведущих оборонно-промышленных предприятий Свердловской области. В результате был задержан гражданин РФ, получивший задание от украинских кураторов.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar