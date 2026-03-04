Три подростка раскрыли диверсантов и сорвали серию терактов в Калужской области
В Калужской области трое молодых людей предотвратили серию терактов после того, как случайно узнали о планах преступников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского округа.
В Калужской области трое молодых людей предотвратили серию терактов. Видео © VK / Администрация Кировского муниципального округа
Злоумышленники подожгли вышку сотовой связи, а когда ребята их нашли, начали рассказывать о следующих поджогах по заданию украинских спецслужб. Диверсанты предлагали молодым людям взятку за молчание, но те отказались и сразу позвонили в полицию.
«Ребята узнали от злоумышленников, что те по заказу украинских спецслужб подожгли вышку сотовой связи на улице Гоголя, и стали свидетелями того, как преступники рассказали о планах следующих поджогов. Очевидцам предложили взятку за молчание, но они не поддались на уговоры и сразу сообщили в полицию», — говорится в сообщении.
Благодаря бдительности парней удалось предотвратить новые преступления.
