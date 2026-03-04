Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 09:15

Обнимашки вместо драки: Овечкин вытащил Сергачёва из массового месива в НХЛ

Овечкин вытащил Сергачёва из массовой драки после матча НХЛ и обнял

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Российские легионеры НХЛ Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Михаил Сергачёв («Юта Маммот») отказались от участия в массовой драке, вспыхнувшей после финальной сирены их матча. Встреча в Вашингтоне завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Овечкин и Сергачёв не стали участвовать в драке после матча НХЛ. Видео © NHL

Сразу после окончания игры на льду завязалась потасовка с участием хоккеистов обеих команд. Овечкин и Сергачёв не стали ввязываться в стычку: россияне отошли в сторону, причём Овечкин оттащил соотечественника, после чего они обнялись.

Сергачёв в этой встрече отметился заброшенной шайбой. Овечкин очков не набрал.

НХЛ отреагировала на 920-й гол Александра Овечкина в регулярных чемпионатах
НХЛ отреагировала на 920-й гол Александра Овечкина в регулярных чемпионатах

Ранее в Хабаровске матч между «Амуром» и «Нефтехимиком» завершился массовой дракой во время традиционного рукопожатия. Потасовка, попавшая в прямой эфир, началась после финальной сирены. Конфликт разгорелся между Матвеем Надворным и Ярославом Лихачевым, которые вместо рукопожатия обменялись ударами. Спустя мгновения стычка переросла в массовую потасовку с участием игроков обеих команд.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Михаил Сергачёв
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar