Обнимашки вместо драки: Овечкин вытащил Сергачёва из массового месива в НХЛ

Российские легионеры НХЛ Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Михаил Сергачёв («Юта Маммот») отказались от участия в массовой драке, вспыхнувшей после финальной сирены их матча. Встреча в Вашингтоне завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Овечкин и Сергачёв не стали участвовать в драке после матча НХЛ. Видео © NHL

Сразу после окончания игры на льду завязалась потасовка с участием хоккеистов обеих команд. Овечкин и Сергачёв не стали ввязываться в стычку: россияне отошли в сторону, причём Овечкин оттащил соотечественника, после чего они обнялись.

Сергачёв в этой встрече отметился заброшенной шайбой. Овечкин очков не набрал.

Ранее в Хабаровске матч между «Амуром» и «Нефтехимиком» завершился массовой дракой во время традиционного рукопожатия. Потасовка, попавшая в прямой эфир, началась после финальной сирены. Конфликт разгорелся между Матвеем Надворным и Ярославом Лихачевым, которые вместо рукопожатия обменялись ударами. Спустя мгновения стычка переросла в массовую потасовку с участием игроков обеих команд.