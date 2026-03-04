ЦАХАЛ объявила о новой серии ударов по Тегерану

Израильская авиация продолжает военную кампанию против иранской инфраструктуры. ЦАХАЛ сообщила о старте новой серии бомбардировок по целям непосредственно в столице исламской республики.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о точечном ударе по секретному подземному объекту в Тегеране, где, по данным разведки, разрабатывались ключевые компоненты для создания ядерного оружия. Как заявили в ЦАХАЛ, атака проведена в рамках операции «Восстающий лев» по комплексу «Минзадехей», который использовался структурами Минобороны Ирана для продвижения военной ядерной программы.