Регион
4 марта, 09:19

ЦАХАЛ объявила о новой серии ударов по Тегерану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Израильская авиация продолжает военную кампанию против иранской инфраструктуры. ЦАХАЛ сообщила о старте новой серии бомбардировок по целям непосредственно в столице исламской республики.

«Израильские ВВС начали масштабные удары по целям иранского режима в Тегеране», — говорится в официальном заявлении.

Иран пригрозил США и Израилю «вратами ада»
Ранее Армия обороны Израиля сообщила о точечном ударе по секретному подземному объекту в Тегеране, где, по данным разведки, разрабатывались ключевые компоненты для создания ядерного оружия. Как заявили в ЦАХАЛ, атака проведена в рамках операции «Восстающий лев» по комплексу «Минзадехей», который использовался структурами Минобороны Ирана для продвижения военной ядерной программы.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
