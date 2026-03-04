Ранее сообщалось, что боевики украинского националистического формирования «Кракен»* отказались выходить на линию фронта под Харьковом. Так называемая «элита ВСУ» несколько недель не выполняла боевые задачи, требуя новое вооружение и волонтёрские автомобили. Когда командование всё же бросило их в бой, все штурмовые группы были уничтожены российскими подразделениями. Перед этим войска РФ накрыли несколько пунктов временной дислокации националистов вместе с техникой.