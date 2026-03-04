Армия России ударила по нацистам «Кракена»* в Харьковской области
Российская армия поразила подразделения украинского националистического формирования «Кракен»* в Харьковской области. Удар по боевикам ВСУ нанесли бойцы российской группировки войск «Север», сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что атака была совершена по двум механизированным, мотопехотной и артиллерийской бригадам ВСУ.
«В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады Нацгвардии, бригады теробороны и отряда националистического формирования «Кракен»*, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что боевики украинского националистического формирования «Кракен»* отказались выходить на линию фронта под Харьковом. Так называемая «элита ВСУ» несколько недель не выполняла боевые задачи, требуя новое вооружение и волонтёрские автомобили. Когда командование всё же бросило их в бой, все штурмовые группы были уничтожены российскими подразделениями. Перед этим войска РФ накрыли несколько пунктов временной дислокации националистов вместе с техникой.
*Запрещённая в России террористическая организация.