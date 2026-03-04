Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 09:35

Армия России ударила по нацистам «Кракена»* в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская армия поразила подразделения украинского националистического формирования «Кракен»* в Харьковской области. Удар по боевикам ВСУ нанесли бойцы российской группировки войск «Север», сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака была совершена по двум механизированным, мотопехотной и артиллерийской бригадам ВСУ.

«В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады Нацгвардии, бригады теробороны и отряда националистического формирования «Кракен»*, — сказано в сообщении.

Новости СВО. ВС РФ взяли Бобылевку, ВСУ отрезают у Гришина, Зеленский бросает Донбасс, переговоры по Украине сорваны из-за США и Ирана, 4 марта
Новости СВО. ВС РФ взяли Бобылевку, ВСУ отрезают у Гришина, Зеленский бросает Донбасс, переговоры по Украине сорваны из-за США и Ирана, 4 марта

Ранее сообщалось, что боевики украинского националистического формирования «Кракен»* отказались выходить на линию фронта под Харьковом. Так называемая «элита ВСУ» несколько недель не выполняла боевые задачи, требуя новое вооружение и волонтёрские автомобили. Когда командование всё же бросило их в бой, все штурмовые группы были уничтожены российскими подразделениями. Перед этим войска РФ накрыли несколько пунктов временной дислокации националистов вместе с техникой.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

*Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar