Регион
4 марта, 10:07

Иран нанёс удары по девяти базам США на Ближнем Востоке

Обложка © ТАСС / АР

Иранская армия провела масштабную атаку на американские военные объекты на Ближнем Востоке. За последние двое суток удары пришлись минимум по девяти базам США в пяти странах региона.

Как выяснил CNN, изучив спутниковые снимки, под обстрел попали объекты в Кувейте (четыре базы), ОАЭ (две), а также по одной базе в Иракe, Бахрейне и Катаре. Самый серьёзный ущерб зафиксирован в Бахрейне, где базируется 5-й флот США. Там полностью уничтожены два купола центра спутниковой связи и склад.

Иран похвалили за скорость ответа на атаки и внесённую «путаницу» в планы США

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские силы нанесли ракетный удар по американскому эсминцу в Индийском океане. Под огонь попали не только эсминец, но и судно-заправщик, которое шло рядом с ним. Всё это произошло примерно в 650 километрах от берегов Ирана.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

