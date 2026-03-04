Иран нанёс удары по девяти базам США на Ближнем Востоке

Иранская армия провела масштабную атаку на американские военные объекты на Ближнем Востоке. За последние двое суток удары пришлись минимум по девяти базам США в пяти странах региона.

Как выяснил CNN, изучив спутниковые снимки, под обстрел попали объекты в Кувейте (четыре базы), ОАЭ (две), а также по одной базе в Иракe, Бахрейне и Катаре. Самый серьёзный ущерб зафиксирован в Бахрейне, где базируется 5-й флот США. Там полностью уничтожены два купола центра спутниковой связи и склад.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские силы нанесли ракетный удар по американскому эсминцу в Индийском океане. Под огонь попали не только эсминец, но и судно-заправщик, которое шло рядом с ним. Всё это произошло примерно в 650 километрах от берегов Ирана.