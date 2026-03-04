Иран похвалили за скорость ответа на атаки и внесённую «путаницу» в планы США
Иран смог решительно ответить на атаку Израиля и США, что привело в замешательство американских генералов, которые думали, что Тегеран отреагирует традиционно сдержанно и с большой задержкой по времени. Об этом пишет Strategic Culture.
«Аналитиков удивила скорость иранской реакции. <…> Иран начал серию синхронных ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Базы США были поражены ракетами и дронами в скоординированных действиях, направленных на насыщение систем обороны и снижение возможностей перехвата», — сказано в статье.
Там подчёркивается, что иранские военные смогли использовать эффект неожиданности, защищаясь от агрессии. При этом в ход шли разные способы и векторы ответных ударов. Всё это «способствовало путанице среди военных планировщиков в Вашингтоне и Тель-Авиве», резюмирует автор. Он уверен, что никто в мире не ожидал столь смелых и быстрых действий Тегерана.
Напомним, 28 февраля Израиль и США совместно атаковали Иран. Удары наносились не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. В частности, в городе Минаб на юге страны в результате удара Израиля под обломками школьного здания оказались десятки учащихся. КСИР заявил о 700 погибших в Иране от ударов противника. Тегеран ответил атаками на военные базы США во всём Ближнем Востоке.
