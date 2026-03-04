В Кремле согласны с Макроном о важности ядерного сдерживания в мировой безопасности

Владимир Путин
Мировая безопасность по-прежнему базируется на принципах ядерного сдерживания, поэтому в данном вопросе президент Франции Эмманюэль Макрон, объявивший об обновлении ядерной доктрины своей страны, полностью прав. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Доля правды здесь есть — и изрядная доля правды. Действительно, ядерное сдерживание остаётся краеугольным камнем глобальной безопасности», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна увеличит количество ядерных боеголовок в своём арсенале. При этом точные цифры больше не будут раскрываться. Соответствующее заявление он сделал в послании, посвящённом ядерному сдерживанию.

