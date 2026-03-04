Владимир Путин
4 марта, 10:20

Страны ЕС пока не просили Кремль об увеличении поставок нефти и газа из-за Ирана

Обложка © Life.ru

Европейские государства не обращались к Москве с запросами о наращивании поставок энергоносителей на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, через который нефтепродукты и СПГ вывозятся из стран Персидского залива. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на своём ежедневном брифинге.

«Нет. Таких обращений не было. Есть покупатели нашей нефти. Те же Венгрия, Словакия, которые сталкиваются с шантажом киевского режима — имеется в виду с преднамеренной блокадой поставок нефти по «Дружбе», — сказал Песков.

Ранее в Ормузском проливе образовалась гигантская пробка из судов с нефтью и сжиженным природным газом. Сотни танкеров встали на якорь по разные стороны пролива после того, как КСИР заявил о полном контроле над ним. В обычных условиях через пролив ежедневно проходит от 200 до 300 судов с 17–20 миллионами баррелей нефти и примерно 300 миллионами кубометров СПГ.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

