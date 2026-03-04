Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 10:32

Минфин не будет торговать валютой и золотом в марте 2026 года

Обложка © Life.ru

Министерство финансов России приняло решение не проводить в марте 2026 года операции по покупке или продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной стали планируемые изменения базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве. В связи с этим в рамках бюджетного правила торги приостановлены. В Минфине уточнили, что после возобновления операций объёмы отложенной покупки или продажи скорректируют с учётом новых параметров.

На днях Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, призванные облегчить малому и среднему бизнесу переход на новые правила, вступившие в силу с 2026 года. Основные послабления затронут предприятия общепита. В частности, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года их освободят от уплаты НДС без обязательного условия о соответствии уровня зарплат региональному показателю. Кроме того, предприниматели, утратившие право на патент, смогут заявить вычеты по НДС за неиспользованные товары. Компании на УСН получат возможность уменьшать доходы на сумму налога с авансов, полученных до перехода на новый режим. Также скорректирован расчёт лимита доходов в 60 миллионов рублей — из него исключат проценты по банковским вкладам. Для малых производств упростят порядок применения пониженных страховых взносов.

Юрий Лысенко
