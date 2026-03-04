Надежды на то, что администрация президента США Дональда Трампа готова к равноправному партнёрству с Россией, окончательно рухнули. Именно поэтому Москва приступила к своей «мастерской игре», пишет обозреватель польского издания Myśl Polska Камиль Вачковский.

По словам аналитика, за показной дипломатией США и декларируемым стремлением урегулировать украинский кризис скрываются прежние цели — ослабление и уничтожение Российской Федерации и её союзников. Он сравнил представления о том, что Трамп хочет править миром вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, с литературой для младших школьников, которую давно пора убрать с полки.

Вачковский отмечает, что Вашингтон продолжает использовать русофобию Польши как рычаг давления, не будучи заинтересованным в нормализации отношений Варшавы с Москвой. При этом он высоко оценивает действия российской дипломатии, которая, по его мнению, ведёт тонкую игру и не поддаётся на провокации.

«Никаких признаков того, что Москва сдалась и позволила себя в очередной раз обмануть, нет. В этой ситуации я пока что вижу, что Москва ведёт мастерскую дипломатическую игру, умело используя тщеславие президента США и вражду между ним и его не слишком расторопными европейскими клевретами», — резюмирует автор, призывая окончательно отказаться от иллюзий насчёт конструктивного диалога с нынешней американской администрацией.

На фоне активной военной кампании США и Израиля в Иране Дональд Трамп вновь подтвердил, что урегулирование украинского конфликта остаётся для него одной из ключевых задач. В ходе переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, трансляцию которых вёл сайт администрации, американский лидер заявил, что эта тема стоит у него «очень высоко» в списке приоритетов, и выразил уверенность, что решение будет найдено.