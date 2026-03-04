Владимир Путин
Россия останется без 60% поставок из Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Иран остановил экспорт всей еды и сельхозпродукции — под запрет попали товары, которые составляют львиную долю поставок в Россию. Речь идёт о более 60% всех поставок республики в РФ, сообщила пресс-служба российского торгпредства в Тегеране.

«Рекомендуем учитывать данный запрет при ведении внешнеэкономической деятельности», — предупредили российские дипломаты.

Решение вступило в силу 3 марта и будет действовать до особого распоряжения. Власти Ирана пошли на такой шаг, чтобы прокормить собственное население на фоне военных действий США и Израиля, продолжающихся с 28 февраля.

Ранее иранский историк заявил, что столкновение с США может привести к распаду Ирана и концу цивилизации как исторического проекта. По его словам, готовиться к войне с Израилем и Америкой Иран начал еще после июньских боев прошлого года.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

