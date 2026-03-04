В центре Москвы перекрыли движение сразу на нескольких улицах

В центре Москвы перекрыто автомобильное движение сразу на нескольких улицах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Водителей призвали заранее выстраивать маршруты проезда. Причины ограничений не называются.

«Движение временно закрыто: на Новоарбатском мосту, на Новинском бульваре, на улице Тверской в районе Бульварного кольца по направлению в центр, на улице Житной», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что серьёзная авария произошла в Московской области утром 4 марта. На трассе А-107 столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль. Погибли два человека, ещё несколько получили травмы.