Роднина призвала не ждать санкций МОК против спортсменов США и Израиля

Легендарная фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина напомнила, что США и Израиль регулярно участвуют в военных конфликтах, но никогда не подвергались санкциям в спорте. В то же время российских атлетов отстраняют от соревнований.

«Есть страны-изгои, а есть страны-любимчики. Соединённые Штаты чуть ли не каждый год участвуют в каких-то военных действиях, а никто ни разу не пытался их отстранить», — заявила Роднина, призвав не ждать справедливости от международных организаций, её слова передаёт Sport24.