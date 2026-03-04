Роднина призвала не ждать санкций МОК против спортсменов США и Израиля
Легендарная фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина напомнила, что США и Израиль регулярно участвуют в военных конфликтах, но никогда не подвергались санкциям в спорте. В то же время российских атлетов отстраняют от соревнований.
«Есть страны-изгои, а есть страны-любимчики. Соединённые Штаты чуть ли не каждый год участвуют в каких-то военных действиях, а никто ни разу не пытался их отстранить», — заявила Роднина, призвав не ждать справедливости от международных организаций, её слова передаёт Sport24.
Напомним, Международный олимпийский комитет отказался вводить санкции против спортсменов из Израиля и США в связи с военной операцией против Ирана. В МОК заявили, что в мире, охваченном конфликтами и трагедиями, спорт должен оставаться «маяком надежды». Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв резко осудил двойные стандарты МОК, который рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО, но не применил аналогичные меры к атлетам из Израиля и США, назвав это пиком цинизма.
