Путин заявил об улучшении ситуации с безопасностью на дорогах в 2025 году

К Госавтоинспекции сегодня предъявляются повышенные требования. И они, судя по цифрам, дают результат, отметил президент России Владимир Путин, подводя итоги работы Министерства внутренних дел за прошлый год. В ходе выступления на коллегии ведомства Путин затронул и дорожную тему.

«В 2025 году удалось хоть и незначительно, но улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах, с детским дорожно-транспортным травматизмом», — заявил президент.

Также глава государства на расширенном заседании коллегии МВД высоко оценил работу ведомства, отметив снижение уровня преступности по итогам 2025 года. Как заявил Путин, сокращение зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах страны, что подтверждают объективные данные.