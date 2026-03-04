Владимир Путин
4 марта, 11:35

Путин заявил об улучшении ситуации с безопасностью на дорогах в 2025 году

Обложка © Life.ru

К Госавтоинспекции сегодня предъявляются повышенные требования. И они, судя по цифрам, дают результат, отметил президент России Владимир Путин, подводя итоги работы Министерства внутренних дел за прошлый год. В ходе выступления на коллегии ведомства Путин затронул и дорожную тему.

«В 2025 году удалось хоть и незначительно, но улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах, с детским дорожно-транспортным травматизмом», — заявил президент.

Путин проведёт в Москве переговоры с президентом ЦАР 5 марта
Также глава государства на расширенном заседании коллегии МВД высоко оценил работу ведомства, отметив снижение уровня преступности по итогам 2025 года. Как заявил Путин, сокращение зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах страны, что подтверждают объективные данные.

