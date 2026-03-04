«Перешёл на гуталин»: Захарову насмешили обещания Зеленского сбивать дроны над ОАЭ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко раскритиковала заявление Владимира Зеленского о готовности отправить украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с иранскими дронами. Она назвала это чистым блефом.

«Конечно, многое мы слышали и видели, пониманием, на каких он там препаратах, но мне кажется, он уже перешёл на гуталин», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Киев просто пытается пропиариться на чужой беде, манипулируя темой перемирия. По её словам, Украина сама выпрашивает у западных спонсоров средства ПВО и физически не в состоянии кому-то помогать.

Ранее Зеленский провёл телефонные переговоры с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном. Он обсудил с ним возможную помощь Украины Эмиратам в связи с атаками Ирана на регион.