Глава МВД доложил Путину о попытке вывезти за рубеж боеприпасы на 1 миллиард рублей

Глава МВД Колокольцев доложил президенту РФ Владимиру Путину о попытке вывезти за рубеж боеприпасы на миллиард рублей. Министр выступил с докладом на расширенном заседании коллегии ведомства.

По словам Колокольцева, число преступлений в сфере ОПК выросло на 20%, но совместно с ФСБ удалось пресечь крупную схему.

«В июне совместно с Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность представителя коммерческой структуры, который в составе организованной группы пытался вывести за рубеж закупленные в рамках контракта боеприпасы стоимостью свыше 1 млрд рублей», — сообщил министр.

Всего благодаря усилиям силовиков государству возмещён ущерб на сумму почти 20 миллиардов рублей. Комментируя наглость злоумышленников, Колокольцев заметил, что они совсем потеряли страх.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский президент Владимир Путин отметил рост числа экстремистских преступлений в стране. По его словам, для борьбы с этим явлением необходима «умная и гибкая» комплексная работа с использованием современных инструментов.