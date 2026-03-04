В России пресекли 21 нападение на школы в 2025 году
В России силовики предотвратили 21 нападение на школьников и учителей в прошлом году. Такие данные привёл министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, выступая на расширенной коллегии министерства.
«Только в текущем году нами предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах страны. Вопрос безопасности в образовательных организациях комплексный и находится в компетенции целого ряда ведомств», — уточнил он.
Ранее в Калужской области трое молодых людей предотвратили серию терактов после того, как случайно узнали о планах преступников. Злоумышленники подожгли вышку сотовой связи, а когда ребята их нашли, начали рассказывать о следующих поджогах по заданию украинских спецслужб. Диверсанты предлагали молодым людям взятку за молчание, но те отказались и сразу позвонили в полицию.
