Волк показала видео операции, которая пресекла вывоз боеприпасов на 1 миллиард

Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео операции, которая предотвратила вывоз за границу боеприпасов на сумму более миллиарда рублей. Кадры появились после доклада главы ведомства Владимира Колокольцева на расширенной коллегии МВД.

Видео © Telegram / Ирина Волк

Министр рассказал, что в прошлом году число преступлений в оборонно-промышленном комплексе выросло на 20%, но силовики сработали эффективно. Самый громкий эпизод — задержание участников международной контрабандной схемы.

«В июне прошлого года совместно с Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность представителя коммерческой структуры, который в составе организованной группы пытался вывезти за рубеж закупленные в рамках контракта боеприпасы стоимостью свыше одного миллиарда рублей», — заявил Колокольцев.

Злоумышленники действовали хитро: от имени подконтрольных иностранных компаний заключили контракты с российским оборонным заводом. Патроны должны были официально уйти в третьи страны, но на самом деле 75 миллионов единиц боеприпасов планировали морским пут`м отправить в государство, которое находится под оружейным эмбарго ООН. Для этого в документах подменили данные о получателе. Оперативники ГУЭБиПК и ФСБ схему раскусили.

Выяснилось, что это не первый эпизод — в 2020 году по той же схеме за границу уплыли 9 миллионов патронов на 243 миллиона рублей. Следователи уже возбудили уголовные дела по статье о контрабанде, фигуранты арестованы. Сейчас ищут других участников преступной сети.

