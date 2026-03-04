Владимир Путин
Драники могут стать объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jiri Hera

Драники могут получить статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Вывести блюдо на мировую высоту решили в президиуме Совета Министров Белоруссии. Минск уже готовит соответствующую заявку, сообщили в правительстве страны.

«Для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества предложена историко-культурная ценность «Блюда из тёртого картофеля — традиции приготовления и употребления в Беларуси», говорится в тексте.

По словам белорусских чиновников, драники давно стали гастрономическим брендом республики. Их уже включили в Государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии. Всего в стране насчитывается 235 рецептов народных блюд из тёртого картофеля. Предложение будет отправлено в ЮНЕСКО до конца марта.

Ранее Life.ru писал, почему бутерброд из детства вкуснее модного боула. За последние годы потребительское поведение заметно изменилось: в рационе стало больше сложных и непривычных блюд с зарубежными ингредиентами. Расширение ассортимента и интерес к новым кухням сделали питание разнообразнее, но одновременно усложнили выбор — и именно на этом фоне усилился интерес к знакомым вкусам из детства.

