Драники могут стать объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Драники могут получить статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Вывести блюдо на мировую высоту решили в президиуме Совета Министров Белоруссии. Минск уже готовит соответствующую заявку, сообщили в правительстве страны.

«Для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества предложена историко-культурная ценность «Блюда из тёртого картофеля — традиции приготовления и употребления в Беларуси», — говорится в тексте.

По словам белорусских чиновников, драники давно стали гастрономическим брендом республики. Их уже включили в Государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии. Всего в стране насчитывается 235 рецептов народных блюд из тёртого картофеля. Предложение будет отправлено в ЮНЕСКО до конца марта.

