Новобранцам ВСУ просят дать время на завещание перед отправкой на фронт

На Украине могут выделить время мобилизованным мужчинам написать завещание до отправки на фронт. По крайней мере с такой инициативой выступил украинский общественный деятель, телеведущий Сергей Притула в интервью изданию «Лига.нет». Он назвал такое «снисхождение» к призывникам «знаком уважения».

«У 40-летних мужчин обычно есть семьи, дети, у кого-то есть какой-то бизнес. [Надо] дать немного времени <...> написать завещание, нотариально его заверить для того, чтобы в случае, если ты погибнешь, жена не бегала по инстанциям и там её футболили. Это знак уважения человеку, которого государство просит пойти его защищать», — пояснил Притула.

Сам общественник отсиживается дома и призыву якобы не подлежит. На вопросы журналистов Притула отвечал, что не пригоден из-за проблем со зрением, а также его «бронь» — это трое детей.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области сотрудники военкомата попытались силой забрать прохожего в армию, но вмешательство российского беспилотника сорвало их действия. Оператор БПЛА уничтожил микроавтобус взрывом.