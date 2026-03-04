Life.ru выяснил, когда застрявшие на Ближнем Востоке россияне смогут вернуться домой

Всех россиян, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке, вывезут в течение 10–12 дней. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«План-график есть. Но мы понимаем, что при таком объёме как организованных, так и самостоятельных путешественников эта программа может продлиться 10–12 дней», — сказал он журналистам на пресс-конференции.

Горин отметил, что все туристы и пассажиры внесены в систему бронирования. Однако одной из проблем остаётся коммуникация — не у всех путешественников есть актуальные контакты. Он подчеркнул важность того, чтобы мобильные телефоны были на связи и заряжены для своевременного получения информации о рейсах.

Вице-президент РСТ также сообщил, что уже зафиксированы случаи, когда пассажиры, подтверждённые на рейсы, по разным причинам не приезжают в аэропорт. В результате места остаются пустыми, хотя другие туристы продолжают ожидать вылета. Он также напомнил о необходимости получать информацию только из официальных источников, включая дипломатические каналы, где данные о ситуации регулярно обновляются.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала россиянам временно воздержаться от туристических поездок в ряд стран Ближнего Востока, где уже неделю продолжаются боевые действия. По её словам, запрета со стороны Минэкономразвития на посещение конфликтного региона нет, однако ведомство настоятельно рекомендует не ездить туда до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением.