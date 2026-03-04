Колокольцев: В Москве в 2025 году совершено меньше убийств, чем в год Олимпиады-80

В Москве за прошлый год зарегистрировали всего 158 убийств — это значительно меньше, чем в 1980-м, когда столица принимала Олимпийские игры. Такие данные привёл министр внутренних дел Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД.

Он пояснил, что для сравнения взяли показатели 1980 года, хотя тогда территория Москвы была меньше в три раза, населения — больше в полтора, а личного состава МВД — почти вдвое больше (сейчас 64 тысячи).

«И результат. Тогда в Москве было совершено 217 убийств в год, а в 2025 году — 158», — сказал Колокольцев.

Также Колокольцев на совещании заявил о рекордной текучке кадров в полиции — с 2020 года уволились 350 тысяч сотрудников. В прошлом году в МВД приняли 58 тысяч человек, а уволились 80 тысяч, из-за чего общее число вакансий выросло до 212 тысяч, причем 186,5 тысячи из них — должности аттестованных сотрудников, и острее всего нехватка участковых, патрульных и оперуполномоченных в регионах.