КСИР показал подземное хранилище с легионом дронов Shahed для новых ударов

Корпус стражей исламской революции обнародовал видеозапись, на которой запечатлены подземные хранилища, заполненные беспилотниками. Кадры распространило агентство Fars.

Армия дронов в иранском подземном хранилище. Видео © Telegram / Farsnews

На видео показаны туннели с готовыми к запуску дальними дронами Shahed-136 — аналогами российских «Гераней». Их количество исчисляется сотнями. В подземном городе также размещены мобильные пусковые установки, замаскированные под грузовики.

Несмотря на санкции и внешнее давление, Иран продолжает наращивать производство баллистических ракет, заявил генерал КСИР Бахман Каргар. По его словам, одновременно с пусками готового вооружения республика не останавливает выпуск новых ракет. Каргар подчеркнул, что Тегеран не испытывает тревоги по поводу запасов и уверен в способности поддерживать военный потенциал.