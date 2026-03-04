Британская супермодель Аннабель Скофилд умерла от рака

Британская супермодель и актриса эпохи 1980‑х Аннабель Скофилд (Annabel Schofield) скончалась в 62 года в Лос-Анджелесе. Последние годы звезда боролось с тяжёлым онкологическим заболеванием. Смерть наступила 28 февраля, но известно об этом стало сейчас, пишет Daily Mail.

Скофилд покорила Лондон в 1980‑х годах. Она быстро сделала карьеру в модельном бизнесе благодаря яркой внешности. Скофилд снималась для Vogue, а также участвовала в рекламных кампаниях Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon и Boots No. 7. Также её знают по киносъёмкам. А в зрелом возрасте актриса попробовала себя в роли продюсера — ей удалось даже создать собственную фирму в 2010 году. И, наконец, Скофилд опубликовала свой полуавтобиографический роман, посвящённый памяти Хита Леджера.

