Регион
4 марта, 15:09

Футболисты из молодёжки «Зенита» застряли в Катаре из-за конфликта на Ближнем Востоке

Зенит-2012. Обложка © Газпром-Академия

Молодёжный состав футбольного клуба «Зенит» оказался заблокирован в Катаре. Информацию RT подтвердили в пресс-службе петербургской команды.

150 подростков 2012 и 2013 годов рождения находились в Дохе с 21 февраля, где проводили совместные тренировки с местной академией Aspire. Планировалось, что они вернутся домой 1 марта, однако из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке вылет пришлось отложить.

Детей разместили в гостинице, для них организовано трёхразовое питание. По словам сопровождающих родителей, юные спортсмены устали от ожидания. Старшие ребята следят за новостями и переживают, младших стараются отвлекать занятиями.

«Тренерский состав отлично работает, занимает детей по полной даже в гостинице», рассказал отец одного из футболистов.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил, что всех россиян, застрявших на Ближнем Востоке из-за конфликта, вывезут в течение 10–12 дней. По его словам, план-график уже готов, но программа может затянуться из-за большого числа как организованных, так и самостоятельных путешественников. Все туристы внесены в системы бронирования, однако главная сложность — связь с пассажирами. Горин призвал держать телефоны включёнными и заряженными, чтобы не пропустить информацию о вылетах.

