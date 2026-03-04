Депутат объяснила своё предложение россиянкам «‎спокойно» рожать троих детей до 27 лет

Депутат Госдумы Римма Утяшева, чьи слова о демографии вызвали широкий резонанс, решила внести ясность. Она заявила, что не давала установок — речь шла исключительно о физиологии. По её словам, в акушерстве благоприятным возрастом для рождения детей считается 20–30 лет, а наиболее комфортным — 22–27 лет. Эти базовые знания она получила ещё в университете.

«Слово «спокойно» в моём выступлении относилось к медицинскому аспекту — к физиологическим возможностям организма, а не к социальным, финансовым или бытовым условиям», — подчеркнула депутат в беседе с РИА «Новости».

Она добавила, что как врач и мать понимает: решение о ребёнке зависит от доходов, жилья и уверенности в будущем. Задача государства — создавать условия, а не указывать.

«Именно поэтому на встрече говорилось о мерах поддержки: о расширении помощи студенческим семьям, многодетным родителям, о программах министерств здравоохранения, семьи, труда, просвещения и молодёжной политики», — сказала Утяшева.

Напомним, депутат Госдумы Римма Утяшева, акушер-гинеколог по образованию, заявила, что девушки в России могут спокойно рожать троих детей до 27 лет, назвав идеальным с физиологической точки зрения период с 22 до 27 лет. Фраза моментально разлетелась по СМИ и соцсетям, вызвав неоднозначную реакцию. На встрече по демографии в Башкортостане она добавила, что после этого женщина может рожать ещё до 47 лет по желанию, а репродуктивное здоровье мужчин, по её словам, считается практически бесконечным.