4 марта, 15:11

Макрон поддержал премьера Испании на фоне скандала с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с испанским премьером Педро Санчесом. Поводом стали угрозы Дональда Трампа разорвать торговые договоренности с Мадридом из-за отказа Испании предоставить военные базы для операции США против Ирана.

«Президент только что пообщался с … Санчесом, чтобы выразить европейскую солидарность Франции (с Испанией – ред.) в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера», — приводит телеканал BFMTV сообщение администрации французского лидера.

Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
Напомним, что Испания стала единственной страной в НАТО, которая открыто выступила против военной операции США и Израиля в Иране. Санчес осудил удары США и Израиля, которые нанесли без консультаций с союзниками. В ответ Трамп пригрозил разорвать торговлю с Мадридом, сославшись на позицию испанцев по военным расходам.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
