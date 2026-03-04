Макрон поддержал премьера Испании на фоне скандала с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с испанским премьером Педро Санчесом. Поводом стали угрозы Дональда Трампа разорвать торговые договоренности с Мадридом из-за отказа Испании предоставить военные базы для операции США против Ирана.

«Президент только что пообщался с … Санчесом, чтобы выразить европейскую солидарность Франции (с Испанией – ред.) в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера», — приводит телеканал BFMTV сообщение администрации французского лидера.

Напомним, что Испания стала единственной страной в НАТО, которая открыто выступила против военной операции США и Израиля в Иране. Санчес осудил удары США и Израиля, которые нанесли без консультаций с союзниками. В ответ Трамп пригрозил разорвать торговлю с Мадридом, сославшись на позицию испанцев по военным расходам.