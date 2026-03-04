Катар в среду полностью остановит сжижение газа
Крупнейший экспортёр сжиженного природного газа сворачивает производство на фоне атак беспилотников. Остановка грозит новым витком энергокризиса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду. По предварительным оценкам, на возобновление работ потребуется около двух недель, и ещё столько же — на выход на полную мощность.
В понедельник государственная компания QatarEnergy уже заявила о приостановке производства СПГ на всех предприятиях из-за ударов дронов. Это мгновенно отразилось на рынке: цены на газ в Европе подскочили до максимума с 2023 года.
Катар входит в тройку крупнейших поставщиков СПГ в мире, отправляя на экспорт более 80 миллионов тонн в год. Его остановка — тяжёлый удар по энергобезопасности ЕС, который и так страдает от ближневосточной эскалации.
Ранее сообщалось, что власти Катара приняли решение приостановить добычу газа на некоторых объектах в качестве превентивной меры безопасности на фоне ударов Ирана. Это было сделано для обеспечения безопасности сотрудников, при этом ведётся работа по защите объектов и поддержанию непрерывности операций в соответствии с высочайшими стандартами.
