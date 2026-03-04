Пентагон показал видео поражения иранского корабля торпедой с подлодки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Mariner 4291
Министерство обороны США обнародовало 20-секундное видео, на котором запечатлён момент удара торпедой по иранскому военному кораблю. Запись сделана через перископ американской подводной лодки и опубликована в соцсети Х.
Удар по кораблю иранского ВМФ. Видео © X / DeptofWar
Генерал Дэн Кейн, председатель Объединённого комитета начальников штабов США, уточнил, что общее количество уничтоженных иранских кораблей, включая одну подлодку, превысило 20.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил журналистам, что субмарина потопила иранское судно в международных водах Индийского океана. По его словам, это первое успешное применение торпеды с подобным результатом со времён Второй мировой войны.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.