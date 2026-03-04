Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 14:52

80 тел найдено на месте затопления иранского военного корабля у берегов Шри-Ланки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Goldman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Goldman

На месте крушения иранского военного корабля IRIS Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки после атаки, предположительно, американской подлодки, обнаружено около 80 тел. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра изданию Ada Derana.

«Около 80 тел уже извлечено с иранского военно-морского корабля IRIS Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки после атаки военной подводной лодки ВМС США», — сказал замминистра, уточнив, что судно направлялось в Иран из порта на востоке Индии.

Глава Пентагона похвалился первым потоплением корабля противника торпедой со времён Второй мировой
Глава Пентагона похвалился первым потоплением корабля противника торпедой со времён Второй мировой

Напомним, о затопленном иранский военном корабле IRIS Dena стало известно 4 марта. На его борту находилось около 180 человек. Капитан подал сигнал бедствия в 40 километрах от острова. Представитель ВМС Шри-Ланки Буддхика Сампатх рассказал, что когда спасатели прибыли на место, самого корабля уже не было — только пятна нефти на воде. Местные ВМС и ВВС оказали помощь тонущему кораблю, не менее 30 человек были доставлены в больницу. Фрегат, по данным Reuters, подвергся нападению подводной лодки Военно-морских сил США, что и стало причиной крушения.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Шри-Ланка
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar