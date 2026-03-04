80 тел найдено на месте затопления иранского военного корабля у берегов Шри-Ланки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Goldman
На месте крушения иранского военного корабля IRIS Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки после атаки, предположительно, американской подлодки, обнаружено около 80 тел. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра изданию Ada Derana.
«Около 80 тел уже извлечено с иранского военно-морского корабля IRIS Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки после атаки военной подводной лодки ВМС США», — сказал замминистра, уточнив, что судно направлялось в Иран из порта на востоке Индии.
Напомним, о затопленном иранский военном корабле IRIS Dena стало известно 4 марта. На его борту находилось около 180 человек. Капитан подал сигнал бедствия в 40 километрах от острова. Представитель ВМС Шри-Ланки Буддхика Сампатх рассказал, что когда спасатели прибыли на место, самого корабля уже не было — только пятна нефти на воде. Местные ВМС и ВВС оказали помощь тонущему кораблю, не менее 30 человек были доставлены в больницу. Фрегат, по данным Reuters, подвергся нападению подводной лодки Военно-морских сил США, что и стало причиной крушения.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.