80 тел найдено на месте затопления иранского военного корабля у берегов Шри-Ланки

На месте крушения иранского военного корабля IRIS Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки после атаки, предположительно, американской подлодки, обнаружено около 80 тел. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра изданию Ada Derana.

«Около 80 тел уже извлечено с иранского военно-морского корабля IRIS Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки после атаки военной подводной лодки ВМС США», — сказал замминистра, уточнив, что судно направлялось в Иран из порта на востоке Индии.