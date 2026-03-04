Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 15:58

«Жизнь путаны заканчивается в морге»: Милонов призвал фанаток «Красотки» одуматься и забыть про объятия Ричарда Гира

Милонов призвал сжечь копии фильма «Красотка» перед 8 Марта

Обложка © фильм «Красотка», режиссер Герри Маршал, сценарист Дж.Ф. Лоутон / Kinopoisk

Обложка © фильм «Красотка», режиссер Герри Маршал, сценарист Дж.Ф. Лоутон / Kinopoisk

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с неожиданной инициативой накануне 8 Марта. Он предложил телеканалам убрать из эфира американский фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, а все копии картины — публично сжечь.

«Американские фильмы про проституток — это не то, о чем должны грезить наши женщины. Жизнь путаны заканчивается не в объятиях Ричарда Гира, а в морге с перерезанной шеей или сифилитической гангреной. Я призываю наши телеканалы не просто не показывать этот дурацкий фильм, а публично и ритуально сжечь все плёнки и копии», — заявил Милонов РИА «Новости».

Милонов предостерёг «россиянок-идиоток» от браков с турками из-за «рахат-лукума» в сериалах
Милонов предостерёг «россиянок-идиоток» от браков с турками из-за «рахат-лукума» в сериалах

Ранее Милонов предложил создать специальную карантинную зону для эвакуированных из Дубая эскортниц сроком на полгода. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в Россию могут потянуться не только обычные туристы, но и девушки, зарабатывавшие в отелях и общежитиях Дубая. Милонов уверен: такой образ жизни грозит заразными болезнями, поэтому их нужно изолировать.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar