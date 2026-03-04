Более 33 тысяч Kia Rio отзывают в России из-за риска короткого замыкания

Владельцы популярной модели корейского бренда Kia Rio должны быть внимательны. Производитель запускает масштабную сервисную кампанию. ООО «КИА Россия и СНГ» отзывает 33 013 автомобилей Kia Rio (Qb), проданных с 2011 по 2018 год. Об этом сообщил Росстандарт.

Причина — возможное короткое замыкание в блоке предохранителей. На всех машинах бесплатно заменят мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU и наклеят корректный стикер на крышку блока. Уполномоченные дилеры сами свяжутся с владельцами. Но можно и самостоятельно проверить, попадает ли авто под отзыв на сайте Росстандарта по VIN-коду.

Ранее Росстандарт объявил об отзыве 5467 автомобилей Subaru моделей Legacy, Outback и XV, проданных в России с 2015 по 2019 год. Причина — возможное разъединение разъёма электрического стояночного тормоза из-за поломки фиксатора, что грозит его несрабатыванием. Дилеры бесплатно проверят разъём, при необходимости заменят его часть и уплотнитель, а также установят дополнительный фиксатор.