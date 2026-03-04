Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 17:50

Рейсы между Россией и Израилем отменили до 10 марта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Авиасообщение между Россией и Израилем приостановлено как минимум до 10 марта. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев на совещании с президентом.

«Рейсы из Израиля отменены до 10 марта», — сказал Савельев.

Причина — эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Ранее полеты уже ограничивали, теперь запрет продлили.

Около 7 тысяч российских туристов вернулись с Ближнего Востока
Около 7 тысяч российских туристов вернулись с Ближнего Востока

Конфликт на Ближнем Востоке ударил не только по туристам, купившим путёвки в этот регион, — под раздачу попали и тысячи россиян, летевших транзитом через ОАЭ. В зоне риска оказались отдыхающие в Кении, Танзании, ЮАР, на Занзибаре, Маврикии и Сейшелах: многие брали билеты с пересадкой в Дубае или Абу-Даби, но рейсы отменили. Туристам приходится самостоятельно раскошеливаться на продление отелей — от 3 до 5 тысяч рублей в сутки с человека. Помощи от авиакомпаний, судя по жалобам, ждать не приходится. Например, Air Arabia предложила пассажирам из Москвы вылеты с разрывом в полторы недели, и сейчас люди в панике ищут другие способы вернуться домой.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Авиаперелеты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar