Тотальный блэкаут накрыл весь Ирак

Свет в Ираке пропал на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет отчитался о «невероятных» успехах спустя четыре дня после начала операции против Ирана. На брифинге в военном ведомстве он похвастался, что США уже приступили к охоте на иранские силы, их деморализации и уничтожению. По словам министра, американская авиация «несёт с небес смерть и разрушения», а на Ближний Восток продолжают прибывать дополнительные подразделения. Хегсет подчеркнул, что операция не ограничена сроками и будет идти столько, сколько потребуется — «всё только начинается».