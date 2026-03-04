Владимир Путин
4 марта, 17:11

Тотальный блэкаут накрыл весь Ирак

Обложка © Freepic.com / pvproductions

Министерство энергетики Ирака сообщило о полном прекращении подачи электроэнергии во всех провинциях республики. Соответствующее заявление ведомства приводит агентство INA.

В настоящее время специалисты проводят расследование, чтобы установить причины отключения. Также начаты работы по восстановлению электростанций и линий электропередачи.

Глава Пентагона не смог дать внятный ответ по удару США по школе для девочек в Иране
Глава Пентагона не смог дать внятный ответ по удару США по школе для девочек в Иране

Свет в Ираке пропал на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет отчитался о «невероятных» успехах спустя четыре дня после начала операции против Ирана. На брифинге в военном ведомстве он похвастался, что США уже приступили к охоте на иранские силы, их деморализации и уничтожению. По словам министра, американская авиация «несёт с небес смерть и разрушения», а на Ближний Восток продолжают прибывать дополнительные подразделения. Хегсет подчеркнул, что операция не ограничена сроками и будет идти столько, сколько потребуется — «всё только начинается».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

