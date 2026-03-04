Владимир Путин
4 марта, 14:29

Глава Пентагона не смог дать внятный ответ по удару США по школе для девочек в Иране

Хегсет: Пентагон изучает данные об ударе по школе для девочек в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Американское военное ведомство отреагировало на сообщения о попадании снаряда в учебное заведение на юге Ирана. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что изучает обстоятельства инцидента. При этом он традиционно заверил, что США не атакуют гражданские объекты.

«Всё, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование...» — заявил Хегсет на брифинге.

Море скорби: Тысячи иранцев в слезах хоронят убитых ракетами США школьниц

Напомним, трагедия произошла 28 февраля, в первый день эскалации, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана: погибли по меньшей мере 170 учениц и преподавателей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен странным образом отреагировала на случившееся, увидев в нём «новую надежду», что ужаснуло официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Генштаб ВС Ирана возложил ответственность за случившееся на США, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в эскалации.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

