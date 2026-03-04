Глава Пентагона не смог дать внятный ответ по удару США по школе для девочек в Иране

Американское военное ведомство отреагировало на сообщения о попадании снаряда в учебное заведение на юге Ирана. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что изучает обстоятельства инцидента. При этом он традиционно заверил, что США не атакуют гражданские объекты.

«Всё, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование...» — заявил Хегсет на брифинге.