Путин поручит кабмину проработать переориентацию газа с ЕС на другие рынки

Москва продолжает менять энергетическую стратегию на фоне геополитических сдвигов. Президент России Владимир Путин анонсировал новые шаги по перенаправлению потоков голубого топлива. В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину он заявил, что даст поручение правительству проработать с компаниями вопрос переориентации газовой отрасли.

Речь идёт о снижении зависимости от европейского направления и выходе на более перспективные и выгодные рынки. Какие именно регионы рассматриваются в качестве приоритетных, пока не уточняется.

«Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос», — подчеркнул Путин.

Ранее на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками из Катара президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не меняет подхода к экспорту энергоносителей и готова выполнять обязательства перед любыми партнёрами. Глава государства заявил, что Россия всегда была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов, в том числе для европейских стран.