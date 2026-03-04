Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 17:52

Путин: Россия была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов для партнёров

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На фоне энергетического кризиса и проблем с поставками из Катара Москва напомнила о своей позиции. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Президент подчеркнул, что Россия не меняет своего подхода к экспорту энергоносителей. Страна готова выполнять обязательства перед любыми партнёрами.

«Во-первых, Россия всегда была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов для всех наших партнёров, в том числе, кстати говоря, и для европейских», — заявил глава государства.

Напомним, крупнейший экспортёр сжиженного природного газа Катар полностью прекратил его сжижение на фоне атак беспилотников, что грозит новым витком энергокризиса. На возобновление работ может потребоваться около двух недель, и ещё столько же — на выход на полную мощность. В понедельник государственная компания QatarEnergy уже заявила о приостановке производства СПГ на всех предприятиях из-за ударов дронов, что мгновенно отразилось на рынке: цены на газ в Европе подскочили до максимума с 2023 года.

