Путин: Россия была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов для партнёров

На фоне энергетического кризиса и проблем с поставками из Катара Москва напомнила о своей позиции. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Президент подчеркнул, что Россия не меняет своего подхода к экспорту энергоносителей. Страна готова выполнять обязательства перед любыми партнёрами.

«Во-первых, Россия всегда была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов для всех наших партнёров, в том числе, кстати говоря, и для европейских», — заявил глава государства.