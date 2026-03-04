Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 18:58

Путин назвал Венгрию и Словакию надёжными партнёрами России в энергетике

Обложка © Life.ru

Россия при поставках энергоносителей будет сотрудничать только с надёжными контрагентами, такими как Словакия и Венгрия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов.

«И мы будем работать именно в таком режиме с теми нашими партнёрами, которые сами являются надёжными нашими контрагентами. С такими, например, как в Восточной Европе — как Словакия, как Венгрия», указал президент России.

Путин добавил, что Россия поставляет в эти страны нефть и газ и планирует продолжать сотрудничество в будущем. Это произойдёт при условии, что руководство Словакии и Венгрии сохранит текущую политику и останется надёжным партнёром для Москвы.

На фоне энергетического кризиса и проблем с поставками из Катара Путин отметил, что Россия не меняет подход к экспорту энергоносителей. Страна готова выполнять обязательства перед всеми партнёрами, которые проявляют надёжность в сотрудничестве.

BannerImage
Лия Мурадьян
