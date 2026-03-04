Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 18:56

Путин: Спецслужбы РФ в курсе о подготовке Киевом подрыва черноморских газопроводов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что поведение киевского режима носит агрессивный и крайне опасный характер. По словам лидера РФ, Украина планирует атаки на черноморские газопроводы.

«Я уже говорил об этом: по имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны «Северные потоки», сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву «Голубого потока» и «Турецкого потока»», — сообщил Путин.

Он добавил, что Россия уже проинформировала об этом турецких партнёров.

«Посмотрим, что будет происходить в этой сфере. Но это очень опасная игра, особенно сегодня», — подытожил глава государства.

Дмитриев: Фон дер Ляйен и Каллас скоро будут своими руками восстанавливать «Северный поток – 2»
Дмитриев: Фон дер Ляйен и Каллас скоро будут своими руками восстанавливать «Северный поток – 2»

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что российские спецслужбы получили оперативную информацию о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Как заявил лидер РФ, эта информация уже просочилась в прессу. В Кремле добавили, что по дипломатическим каналам предупреждают союзников о возможных угрозах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar