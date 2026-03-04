Посольство США призвало американцев срочно покинуть Ирак или запастись припасами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rasool Ali
Американское посольство в Багдаде обратилось к гражданам США с настоятельной рекомендацией покинуть Ирак. В заявлении, опубликованном в соцсети X, дипломаты советуют уехать при первой же возможности, а если это невозможно — укрыться и не покидать убежище, пока ситуация не позволит выехать безопасно.
В дипмиссии также призвали запастись продуктами, водой, медикаментами и другими предметами первой необходимости.
Вчера Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов из трёх стран Ближнего Востока. Сотрудникам посольств в Иордании, Бахрейне и Ираке, не занятым на критически важных должностях, было предписано в кратчайшие сроки покинуть эти государства. Соответствующие уведомления размещены на сайтах дипмиссий.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.