Посольство США призвало американцев срочно покинуть Ирак или запастись припасами

Американское посольство в Багдаде обратилось к гражданам США с настоятельной рекомендацией покинуть Ирак. В заявлении, опубликованном в соцсети X, дипломаты советуют уехать при первой же возможности, а если это невозможно — укрыться и не покидать убежище, пока ситуация не позволит выехать безопасно.

В дипмиссии также призвали запастись продуктами, водой, медикаментами и другими предметами первой необходимости.

Вчера Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов из трёх стран Ближнего Востока. Сотрудникам посольств в Иордании, Бахрейне и Ираке, не занятым на критически важных должностях, было предписано в кратчайшие сроки покинуть эти государства. Соответствующие уведомления размещены на сайтах дипмиссий.