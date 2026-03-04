Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 19:09

Посольство США призвало американцев срочно покинуть Ирак или запастись припасами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rasool Ali

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rasool Ali

Американское посольство в Багдаде обратилось к гражданам США с настоятельной рекомендацией покинуть Ирак. В заявлении, опубликованном в соцсети X, дипломаты советуют уехать при первой же возможности, а если это невозможно — укрыться и не покидать убежище, пока ситуация не позволит выехать безопасно.

В дипмиссии также призвали запастись продуктами, водой, медикаментами и другими предметами первой необходимости.

Тотальный блэкаут накрыл весь Ирак
Тотальный блэкаут накрыл весь Ирак

Вчера Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов из трёх стран Ближнего Востока. Сотрудникам посольств в Иордании, Бахрейне и Ираке, не занятым на критически важных должностях, было предписано в кратчайшие сроки покинуть эти государства. Соответствующие уведомления размещены на сайтах дипмиссий.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar