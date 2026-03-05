В центральных провинциях Ирака восстановили подачу электричества

В центральных провинциях Ирака восстановили работу электростанций и возобновили подачу электричества. Об этом сообщило Министерство электроэнергетики страны.

Перед этим запустили производственные мощности на севере — в провинциях Ниневия, Киркук и Салах-эд-Дин. Отключение электроэнергии в Ираке произошло из-за технической неисправности, вызванной внезапным падением необходимого объёма газа на электростанции Румейла в Басре.

Напомним, 4 марта в Ираке произошёл тотальный блэкаут. Свет пропал на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.