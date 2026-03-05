Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 02:12

В центральных провинциях Ирака восстановили подачу электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

В центральных провинциях Ирака восстановили работу электростанций и возобновили подачу электричества. Об этом сообщило Министерство электроэнергетики страны.

Перед этим запустили производственные мощности на севере — в провинциях Ниневия, Киркук и Салах-эд-Дин. Отключение электроэнергии в Ираке произошло из-за технической неисправности, вызванной внезапным падением необходимого объёма газа на электростанции Румейла в Басре.

США высказались о применении 5-й статьи НАТО из-за иранской ракеты у границ Турции
США высказались о применении 5-й статьи НАТО из-за иранской ракеты у границ Турции

Напомним, 4 марта в Ираке произошёл тотальный блэкаут. Свет пропал на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Ирак
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar