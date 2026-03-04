Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 14:24

США высказались о применении 5-й статьи НАТО из-за иранской ракеты у границ Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

США не считают инцидент с возможным запуском ракеты из Ирана в сторону турецкой провинции Хатай основанием для применения 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны США Пит Хегсет, пояснив, что данные требуют прояснения.

«Мне надо выяснить, как именно был осуществлён перехват. Мы осведомлены об этом, но нет впечатления, что это приведёт к чему-либо, подобному применению статьи 5», — сказал шеф Пентагона.

Хегсет заявил, что операция США в Иране «будет нести смерть и разрушения» ещё долго
Хегсет заявил, что операция США в Иране «будет нести смерть и разрушения» ещё долго

Напомним, ранее Министерство обороны Турции сообщило, что системы ПВО в Восточном Средиземноморье сбили баллистический боеприпас, запущенный, предположительно, с территории Ирана. Ракета шла через Ирак и Сирию в сторону турецкой провинции Хатай. Анкара официально отреагировала на инцидент, заявив о готовности дать отпор любой угрозе и намерении координировать дальнейшие действия с НАТО.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Пит Хегсет
  • НАТО
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar