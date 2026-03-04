США высказались о применении 5-й статьи НАТО из-за иранской ракеты у границ Турции

США не считают инцидент с возможным запуском ракеты из Ирана в сторону турецкой провинции Хатай основанием для применения 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны США Пит Хегсет, пояснив, что данные требуют прояснения.

«Мне надо выяснить, как именно был осуществлён перехват. Мы осведомлены об этом, но нет впечатления, что это приведёт к чему-либо, подобному применению статьи 5», — сказал шеф Пентагона.

Напомним, ранее Министерство обороны Турции сообщило, что системы ПВО в Восточном Средиземноморье сбили баллистический боеприпас, запущенный, предположительно, с территории Ирана. Ракета шла через Ирак и Сирию в сторону турецкой провинции Хатай. Анкара официально отреагировала на инцидент, заявив о готовности дать отпор любой угрозе и намерении координировать дальнейшие действия с НАТО.