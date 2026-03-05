Utair запустит ежедневные вывозные рейсы из ОАЭ 

Авиакомпания Utair («ЮТэйр») организует ежедневные вывозные рейсы из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Utair приступил к реализации программы вывоза своих пассажиров из ОАЭ, выполнив 4 марта первый рейс по маршруту Дубай (аэропорт Аль-Мактум) — Москва (аэропорт Внуково)», — сказано в сообщении.

Рейсы из ОАЭ будут летать каждый день. Перелёты организуют на широкофюзеляжном дальнемагистральном лайнере Boeing 767. Борт следует в Москву без промежуточных посадок. В ближайшее время «ЮТэйр» доставит пассажиров из ОАЭ в другие города своей маршрутной сети. Перелёты пройдут прямыми рейсами или с пересадкой в Москве. Дополнительную информацию о рейсах опубликуют позже.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что авиасообщение между Россией и Израилем приостановили как минимум до 10 марта. Причина — эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Ранее полёты уже ограничивали, а 4 марта запрет продлили.