Росавиация приостанавливает продажу билетов на Ближний Восток до 7 марта

Российские перевозчики временно ограничат продажи на популярных ближневосточных направлениях. Причина — обострение обстановки в регионе. Росавиация выпустила рекомендацию для авиакомпаний, сообщила пресс-служба Минтранса России.

До 7 марта приостановят продажу билетов на рейсы из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ.

«В целях минимизации рисков для пассажиров, в связи со сложной геополитической обстановкой в данном регионе», — пояснили в ведомстве.