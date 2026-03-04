Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 13:31

Росавиация приостанавливает продажу билетов на Ближний Восток до 7 марта

Российские перевозчики временно ограничат продажи на популярных ближневосточных направлениях. Причина — обострение обстановки в регионе. Росавиация выпустила рекомендацию для авиакомпаний, сообщила пресс-служба Минтранса России.

До 7 марта приостановят продажу билетов на рейсы из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ.

«В целях минимизации рисков для пассажиров, в связи со сложной геополитической обстановкой в данном регионе», — пояснили в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за двое суток. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала гражданам временно воздержаться от поездок в регион, где уже неделю продолжаются боевые действия. Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов уточнил, что порядка семи тысяч россиян уже вернулись на родину.

Анастасия Никонорова
