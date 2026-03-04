Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 20:53

В пяти российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин), Волгограда, Ульяновска (Баратаевка) и Самары (Курумоч). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Информации о сроках их снятия пока нет.

Также повторные ограничения ввели в аэропорту Сочи. Перед этим меры были приняты в авиагаванях Краснодара, Владикавказа, Магаса и Грозного.

В Сочи силы ПВО отражают атаку беспилотников
В Сочи силы ПВО отражают атаку беспилотников

Ранее Life.ru писал, что над Саратовом и Энгельсом вечером 4 марта прогремело около 20 взрывов. По словам очевидцев, системы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar